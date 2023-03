Si Apple TV+ peine toujours à faire son trou dans le paysage du secteur du streaming, certaines séries produites par la plateformes font mieux que tirer leur épingle du jeu. C’est une nouvelle fois le cas de Ted Lasso, dont la saison 3 a démarré la semaine dernière. Bonne nouvelle donc pour Jason Sudeikis et toute la joyeuse bande de Richmond, Ted Lasso se classe donc à la 4ème place du classement Reelgood des séries et films les plus populaires et les plus regardés aux Etats-Unis, derrière Daisy Jones & The Six (Prime Video), le fraichement oscarisé Everything everywhere All at Once (Showtime), et l’excellent The Last Of Us (HBO Max/Pass Warner en France). Ted Lasso fait même mieux que The Mandalorian (7ème).

Le mois dernier, la série Shrinking (avec Harrison Ford en vedette) s’était classée 5ème de ce même top. On note aussi, et c’est assez rassurant, qu’aucune plateforme de Streaming ne place plus de deux de ses programmes dans ce top 10. Netflix, HBO Max, Peacock, Disney+, Showtime et donc Apple TV+ ne sont représentés qu’une seule fois, tandis que Prime Video et Hulu font mieux avec deux programmes classés.