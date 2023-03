Gordon Moore s’est éteint à l’âge canonique de 94 ans le vendredi 24 mars. Ce scientifique de formation avait co-fondé Intel le 18 juillet 1968 (en compagnie de Robert Noyce et Andrew Grove), et on lui doit aussi la très fameuse « Loi de Moore », qui dit que la densité en transistors des microprocesseurs double tous les deux ans (« loi » empirique qui n’est plus vérifiée depuis quelques années). Apple a rendu hommage à l’illustre Moore sur son site américain, et Tim Cook en personne n’a pas manqué de rendre hommage à l’un des pionniers du secteur de la tech sur son compte Twitter : « Le monde a perdu un géant en Gordon Moore, qui était l’un des pères fondateurs de la Silicon Valley et un véritable visionnaire qui a contribué à ouvrir la voie à la révolution technologique », a ainsi déclaré le patron d’Apple « Nous tous qui l’avons suivi lui devons une dette de gratitude. Puisse-t-il reposer en paix. »

The world lost a giant in Gordon Moore, who was one of Silicon Valley’s founding fathers and a true visionary who helped pave the way for the technological revolution. All of us who followed owe him a debt of gratitude. May he rest in peace.

