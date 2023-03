De nombreux scénarios légitiment pleinement l’usage d’un outil logiciel de déverrouillage : un iPhone racheté d’occasion mais que l’ancien propriétaire a oublié de réinitialiser, un oubli de mot de passe, un écran d’iPhone brisé, un iPhone bloqué suite à de trop nombreuses tentatives, le Touch ID ou Face ID qui fait des siennes et refuse tout d’un coup de reconnaitre vos identifiants biométriques (empreinte, visage), etc. Toutes ces situations, qui n’ont donc rien à voir avec celle d’un malandrin essayant de voler des données personnelles, peuvent vite virer au petit cauchemar sachant le nombre d’étapes nécessaires pour récupérer ou re-renseigner un simple code ou un mot de passe. Mais heureusement pour nous autres pauvres mortels à la mémoire trop souvent faillible, il y a UnlockGo, soit LE « déverrouilleur ultime » pour l’iPhone.

iToolab UnLockGo peut ainsi déverrouiller un iPhone quel que soit le soucis rencontré (iPhone bloqué racheté d’occasion, oubli de mot de passe, écran d’iPhone brisé, Touch ID/Face ID défaillant, etc), et ce en à peine 3 petites étapes : code d’accès à 4 ou 6 chiffres, Touch ID ou Face ID activé, mot de passe alphanumérique, rien n’y résiste ! Le logiciel peut aussi bypasser le verrouillage d’iCloud sans identifiant Apple (Apple ID) et sans mot de passe. Une fois le déverrouillage effectué, il sera tout de même nécessaire d’utiliser un nouvel identifiant Apple ID afin d’accéder à l’iTunes Store ou à l’App Store et aussi faire en sorte que l’appareil ne soit alors plus traçable ou effaçable à distance par l’ancien Apple ID (si l’Apple ID en question n’était pas votre propre identifiant). UnlockGo sait aussi contourner le profil MDM (Mobile Device Management)… pour permettre la restauration du profil MDM, le tout sans le nom d’utilisateur et sans le mot de passe. Magique.

Ultra complet donc, UnlockGo n’a pas vraiment de limites : effacer un Apple ID lorsque l’on a totalement oublié son identifiant ou que le mobile est bloqué suite à de trop nombreuses tentatives de déverrouillage ? C’est possible, et ce donc sans disposer initialement du mot de passe de l’iPhone ou de l’iPad. Désactiver la fonction Find My iPhone là encore sans identifiant Apple ? Sans problèmes bien sûr. Si certaines de ces procédures aboutiront à une réinitialisation du mobile (pas toutes, et ce sera beaucoup moins gênant avec une bonne sauvegarde dans le cloud), il n’en reste pas moins que le logiciel (Mac ou PC) est vraiment efficace et surtout très simple à utiliser : il suffit de connecter l’iPhone au PC ou au Mac et l’on se retrouve alors avec un menu ultra simplifié qui nous propose d’emblée le type de déverrouillage souhaité. En 3 ou 4 étapes, l’affaire est généralement pliée.

Après ce long aperçu qui devrait vous avoir convaincu, il est temps de passer à l’essentiel : iToolab Unlock Go est disponible en version macOS (10 ou supérieur) ou Windows (11/10/8/7) à cette adresse, et nos chers lecteurs pourront bénéficier d’une remise de 30% sur le prix de la licence (hors version d’essai limitée) avec le coupon promo PLAB30S .

[Sponso]