Apple TV+ annonce aujourd’hui la date de sortie pour The Crowded Room, la série avec Tom Holland au casting. Elle fera ses débuts le 9 juin prochain sur la plateforme de streaming.

The Crowded Room suit Danny Sullivan (Tom Holland), un homme qui est arrêté suite à son implication dans une fusillade à New York en 1979. Un thriller raconté à travers une série d’entretiens avec la curieuse interrogatrice Rya Goodwin (Amanda Seyfried). L’histoire de la vie de Danny se déroule, révélant des éléments du passé mystérieux qui l’a façonné, et les rebondissements qui le conduiront à une révélation qui changera le cours de sa vie.

En plus de Tom Holland, qui aussi producteur exécutif du programme, et d’Amanda Seyfried, le casting comprend Emmy Rossum Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski et Zachary Golinger.

En attendant la sortie, voici quelques images de la série donnant un premier aperçu, avec notamment l’accent sur Tom Holland et Amanda Seyfried.

Tom Holland. Amanda Seyfried. Emmy Rossum. The Crowded Room June 9 pic.twitter.com/sqrIluVHMx — Apple TV (@AppleTV) April 3, 2023

Rendez-vous donc le 9 juin pour découvrir The Crowded Room sur Apple TV+. Il s’agira d’une mini-série, il faut comprendre par là qu’il y aura seulement une saison. Il y aura 10 épisodes au total, avec les trois premiers disponibles le 9 juin. Ce sera ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.