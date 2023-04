Il y a plusieurs annonceurs sur TikTok et il se trouve qu’Apple fait partie des entreprises qui dépensent le plus d’argent pour proposer des publicités vantant ses produits et services sur la plateforme.

Les revenus publicitaires sur TikTok aux États-Unis ont augmenté de 11% en mars, avec des entreprises comme Pepsi, DoorDash, Amazon et Apple parmi les plus gros dépensiers, selon les données du cabinet Sensor Tower. Même les meilleures agences de publicité ne conseillent pas encore aux entreprises de se retirer et leur suggèrent plutôt de dépenser tant qu’elles le peuvent, fait savoir le Financial Times.

Cela intervient au moment où TikTok est dans le viseur de nombreux gouvernements, dont tout particulièrement les États-Unis. Le pays d’Amérique et d’autres soupçonnent TikTok, qui appartient au groupe chinois ByteDance, de partager les données des utilisateurs avec le gouvernement chinois. Le réseau social a toujours démenti.

L’affaire a pris de l’ampleur ces dernières semaines avec plusieurs gouvernements et autres institutions qui ont banni TikTok sur les téléphones professionnels des parlementaires. Il y a aussi eu le cas des États-Unis où le patron de TikTok a été questionné au Congrès pendant cinq heures, sans réussir à convaincre les élus qui l’ont bombardé de questions.

En France, il y a eu une interdiction de l’usage de TikTok et d’autres applications dites « récréatives » (comme Netflix) sur les téléphones professionnels des 2,5 millions d’agents de la fonction publique d’État.