L’augure de la tech Ming-Chi Kuo revient à la charge sur l’une des nouveautés les plus attendues du côté d’Apple : les lunettes connectées. Selon l’analyste, Apple travaillerait sur une technologie d’optiques metalenses qui permettrait d’obtenir une mise au point sans déplacement mécanique de composants. En outre, et à l’instar des lentilles pancake pour la VR, les metalenses permettraient d’obtenir un appareil plus fin, une caractéristique primordiale dans le cadre de lunettes de réalité augmentée.

La production de masse de la technologie metalenses n’est pas encore maitrisée, si bien qu’il faudrait attendre l’an prochain pour en voir le bout via le capteur Face ID de l’iPad Pro. Pour les lunettes, Apple se serait fixé un démarrage de la production à l’horizon 2025-2026. Apple sera t-il vraiment en mesure d’apporter sur le marché un appareil de réalité mixte ultra léger et design d’ici 2 à 3 ans à peine ? Kuo se montre plutôt positif, mais il reste encore à voir l’accueil qui sera réservé au Reality Pro, et si la réalité commerciale des ventes n’imposera pas un autre calendrier au californien.