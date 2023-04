Attention, risques d’addiction ! Pocket City 2 (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad) est un Sim City-Like qui prend parfois des allures de GTA. La construction de sa ville (que l’on dirige en tant que maire) ne va pas révolutionner le genre, mais l’essentiel y est, avec en sus un niveau de réalisation plus que correct. La vue de notre cité en 3d isométrique s’avère même souvent agréable à l’œil.



Mais le plus beau, c’est la capacité de s’immerger dans sa propre création en dirigeant directement son avatar dans la ville (en vue cette fois à la troisième personne) et de participer à des mini-jeux comme des courses de voitures, une partie de basket de rue, le pilotage d’un avion, des phases de shoot, etc. Notre avatar peut aussi rentrer dans les bâtiments afin d’y chercher des récompenses (nouveaux items à utiliser, etc.) ou participer à des mini quêtes permettant de récolter de l’XP ou de la monnaie virtuelle. Il est même possible de discuter avec des PNJs voire de les aider en réalisant des missions. Un mini GTA on vous dit…

Et ce n’est pas fini : Pocket City 2 propose aussi un mode sandbox sans contraintes, la collaboration en ligne avec un second joueur, la gestion des évènements climatiques catastrophiques (briser sa propre création, quel plaisir…), la customisation de son avatar ainsi que l’aménagement de sa propre maison dans la cité ! Rajoutez à ce joli package l’affichage horizontal ou vertical au choix, et l’on tient là un indispensable de l’iPhone pour cette année 2023.