C’est peu dire que l’on n’y croyait plus vraiment… depuis longtemps. Super Meat Boy Forever (Lien App Store – 1,19 euros – iPhone/iPad) est donc disponible dans l’App Store, 9 ans après son annonce par le duo Edmund McMillen et Tommy Refenes. Suite directe du légendaire Super Meat Boy, Super Meat Boy Forever reste toujours ce plateformer extrêmement difficile, qui demande une précision au pixel près pour éviter que le petit héros cubique ne termine découpé comme un vulgaire morceau de barbaque. Super Meat Boy est un « die and retry » sans concessions, et il sera d’autant plus difficile de se « faire » à cette difficulté générale que les niveaux du jeu sont générés aléatoirement !



Au delà d’un gameplay aussi précis et cruel qu’un rasoir, Super Meat Boy Forever c’est aussi un univers esthétique unique et un mini-lore bien creepy, ce qu’une lecture rapide du pitch permet de confirmer : « Meat Boy et Bandage Girl ont vécu heureux sans Dr. Fetus pendant plusieurs années, et ils ont désormais un magnifique bébé prénommé Nugget. Nugget fait la joie de Meat Boy et Bandage Girl, c’est leur petit trésor. Un jour, alors que nos héros pique-niquaient, Dr. Fetus se faufila auprès d’eux, assomma Meat Boy et Bandage Girl avec une pelle et kidnappa Nugget ! Lorsque nos héros reprirent connaissance et découvrirent que Nugget avait disparu, ils surent qui était responsable. Ils décidèrent de se préparer à jouer des poings et de ne jamais s’arrêter tant qu’ils n’auraient pas retrouvé Nugget et appris à Dr. Fetus une leçon très importante… une leçon qui s’apprend uniquement avec des coups de poing et des coups de pieds. »