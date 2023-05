Rien ne va plus pour Pokémon Go (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad); le très populaire jeu AR développé par Niantic avait créé un véritable phénomène de société lors de son lancement en 2016, mais désormais, les revenus du titre sont en chute libre, traduisant ainsi une forme de lassitude des joueurs. Si l’on en croit les données rapportées par NintendoLife, le chiffre d’affaires généré par Pokémon Go sur le mois d’avril serait très inférieur aux revenus de mars, eux-mêmes déjà en forte diminution par rapport à février.

Ainsi, Pokémon Go aurait enregistré un CA de 34,7 millions de dollars sur Avril, un beau gadin de -40% par rapport aux 42,8 millions de dollars du mois de mars et aux 58 millions de dollars de février. Les revenus du jeu auraient atteint leur niveau ls plus bas depuis 5 ans.

La forte augmentation du tarif in-apps de certains items (dont un qui permettait de chasser le Pokémon sans sortir de son salon) serait l’une des principales causes de cette baisse drastique de l’engouement des joueurs. Le chiffre d’affaires de Pokémon Go s’était rapproché du milliard de dollars en 2020 (soit en pleine pandémie), soit 909 millions de CA, et culminait encore à 873 millions de dollars en 2021. La vraie chute s’est amorcée l’an dernier avec des revenus annuels de 645 millions de dollars. Au vu des premiers chiffres du Q1, la dégringolade devrait se poursuivre cette année.