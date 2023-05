Apple vient de publier l’une des séquences les plus poignantes de Silo, sa nouvelle série de S.F avec Rebecca Fergusson en vedette. On peut y voir Holston (David Oyelowo) demander à sortir du Silo après avoir longuement regardé une silhouette humaine située à l’extérieur de la base. Pourquoi le visage de Holston est-il baigné de larmes ? Vous le saurez en regardant cette excellente série de S.F qui imagine la vie des derniers survivants de l’humanité, tous terrés dans un silo géant. Le casting de la série comprend Rebecca Fergusson, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones et Tim Robbins. Les trois premiers épisodes de Silo sont disponibles sur Apple TV+.

Une autre vidéo pour un contenu d’un tout autre genre, avec une « conversation » informelle entre Ana de Armas et Chris Evans, les deux acteurs stars du film Ghosted. Chris Evans raconte son plaisir de ne pas jouer un super héros invincible et Ana de Armas se montre comme à son habitude totalement désarmante de charme. Le film Ghosted est disponible sur Apple TV+.