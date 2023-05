L’AGCM, l’agence antitrust italienne, vient d’ouvrir une enquête pour l’abus présumé de la position dominante d‘Apple sur le marché des applications (App Store). Le régulateur italien affirme qu’Apple a imposé une politique de confidentialité plus restrictive aux développeurs d’applications tierces qu’à ses propres applications, ce qui signifie que ces mêmes développeurs tiers sont désavantagés en termes de « qualité » des données mises à disposition par Apple. Ce comportement présumé discriminatoire pourrait en outre entraîner une baisse des revenus publicitaires des annonceurs tiers au profit de la plateforme publicitaire d’Apple.

Le régulateur note aussi que les utilisateurs d’apps « non Apple » sont confrontés à des fenêtres pop-up bien visibles et incontournables pour le blocage du suivi des données, et que les développeurs d’apps tierces tiers reçoivent des informations et stats moins complètes concernant l’impact de leurs campagnes publicitaires. Pour rappel, et en vertu du droit de la concurrence de l’Union européenne, les entreprises reconnues coupables d’abus de position dominante risquent une amende pouvant aller jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires annuel.