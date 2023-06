Spider-Man Across the Spider-Verse est sur les écrans depuis le 31 mai, et les développeurs de Marvel Snap (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ont bien sûr saisi l’opportunité du moment. Après la saison Les Gardiens de la Galaxie, le jeu de cartes et de stratégie s’apprête à recevoir un gros lot de nouveaux contenus avec plein de Spider-Man provenant du Spider-Verse. Ghost-Spider (Spider-Gwen) sera disponible day one, tandis que Spider-Ham, Spider-Man 2099 et Silk arriveront après le démarrage de l’évènement « Spider Versus ». Le trailer de cette nouvelle saison ne se contente pas de dévoiler les nouveaux personnages mais présente aussi les nouvelles mécaniques de gameplay qui favoriseront les decks basés sur le mouvement.

De nouveaux emplacements seront disponibles, dont la maison de tante May (chez tante May, la première carte que vous jouez aura +3 de puissance et sera déplacée vers un autre endroit) et le Great Web. Le mode conquête débutera également durant cette saison, mais plus vers le milieu du mois. Globalement ce mode correspond au mode Battle avec une liste d’objectifs consécutifs à atteindre.