Le marché saoudien du smartphone a connu une croissance explosive de 26% lors du premier trimestre 2023. Et si l’on en croit les données recueillies et décortiquées par Counterpoint, Apple est le fabricant de smartphone qui profite le plus de cette numérisation accélérée du pays. Counterpoint ne donne pas les pourcentages exacts par fabricants, mais l’on constate sur le graphique fourni que l’iPhone d’Apple occupe environ 25% de parts de marché en Arabie Saoudite, juste derrière les 28-30% de Samsung (à la louche). Un écart aussi resserré entre les deux fabricants ne s’était plus vu depuis le premier trimestre 2021, les parts de marché d’apple ayant littéralement fondu en 2022. Derrière Apple, Xiaomi est à la peine avec 5-6% de Pdm, suivi par le surprenant Motorola qui bondit et passe de 1% à 5% de Pdm. Honor ferme ce top 5 saoudien avec 3-4% de Pdm.

Il serait évidemment très intéressant de voir ce que valent ces pourcentages de parts de marché en volume de ventes, sachant que l’on se doute bien que l’iPhone ne se vend pas autant en Arabie Saoudite qu’en Inde ou aux Etats-Unis. C’est en tout cas un pays de plus dans lequel l’iPhone passe aisément la barre des 20% de Pdm, après les Etats-Unis, le Japon, la Suisse, l’Australie ou bien encore le Royaume-Uni.