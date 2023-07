Spotify a décidé de complètement enterrer le paiement via l’App Store. C’était déjà une réalité pour les nouveaux clients et ça l’est désormais pour ceux qui en profitaient encore.

Spotify a envoyé un e-mail aux clients qui passent par le paiement par l’App Store pour leur abonnement. « Nous vous contactons car lorsque vous vous êtes inscrit à Spotify Premium, vous avez utilisé le service de facturation d’Apple pour vous abonner. Malheureusement, nous n’acceptons plus ce mode de paiement », peut-on lire.

Que se passe-t-il pour les abonnés dans cette situation ? Leur compte premium va basculer en compte gratuit à la fin de la période de facturation. Ils pourront ensuite revenir sur l’offre premium, ce qui impliquera de s’abonner à nouveau, en passant cette fois par le site Internet du service de streaming et utiliser l’un des moyens de paiement. On retrouve le paiement par carte bancaire, carte cadeau, PayPal et plus encore. Dans tous les cas, cela ne passe plus par l’App Store et donc plus par Apple.

Il faut savoir que Spotify a proposé le paiement via l’App Store entre 2014 et 2016. Aujourd’hui, l’arrêt concerne justement ceux qui ont pris un abonnement entre 2014 et 2016, et qui continuent de l’avoir à ce jour. Pour tous les autres, le paiement passe déjà par Spotify directement.