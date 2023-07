Les temps sont durs, et les poids lourds de l’industrie de la tech resserrent les rangs. Le président de Foxconn Liu Young-way a récemment discuté avec des cadres dirigeants de Sharp afin de rebooster le moral des troupes mais aussi pour renforcer le partenariat entre les deux sociétés. Sans surprise, ce partenariat a un volet financier : Foxconn a racheté récemment 34% des parts de Sharp, un investissement lourd qui s’est traduit par une chute des profits nets de Foxconn de 56% au dernier trimestre.

« J’espère que nous surmonterons cette phase difficile et retrouverons la gloire en rassemblant notre sagesse, en accélérant les choses et en renforçant la confiance à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise », a déclaré Liu aux employés de Sharp. Encore fragile, Sharp parviendra t-il à rebondir définitivement avec le soutien de Foxconn ? Le plus gros fournisseur d’Apple semble estimer en tout cas que la firme japonaise est un élément clef, au point de vouloir renforcer la « synergie » entre les deux sociétés. L’objectif de Foxconn serait de faire rentrer Sharp dans la supply chain d’Apple pour la production d’écrans OLED, mais le californien ne semble pas encore convaincu…