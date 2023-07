Apple prévient les développeurs que les prix de leurs applications sur l’App Store vont augmenter à partir du 25 juillet dans certains pays. Cela fait suite à un changement de TVA ou de taux de change selon les cas.

Dans un e-mail, Apple indique :

Le système de commerce et de paiement de l’App Store a été conçu pour vous permettre de créer et de vendre facilement vos produits et services à l’échelle mondiale, dans 44 devises, à travers 175 pays. Lorsque les réglementations fiscales ou les taux de change évoluent, nous devons parfois mettre à jour les prix sur l’App Store dans certaines régions et/ou ajuster vos recettes. Ces mises à jour sont effectuées à l’aide d’informations sur les taux de change disponibles publiquement auprès de fournisseurs de données financières afin de garantir que les prix des applications et des achats in-app restent identiques dans toutes les vitrines.