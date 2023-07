C’est l’été et Apple a décidé de faire un cadeau en proposant 3 mois gratuits à son service Apple Music. C’est disponible dès aujourd’hui, voici comment en profiter.

« Cet été, profitez de 3 mois gratuits de musique », indique Apple. « Activez l’offre sur iPhone, iPad ou Mac et écoutez plus de 100 millions de morceaux et 30 000 playlists sans publicité. Et laissez le son vous envelopper avec l’audio spatial », poursuit le groupe.

Voici les étapes communiquées par Apple pour avoir les 3 mois gratuits à Apple Music :

Assurez‑vous d’avoir installé la dernière mise à jour logicielle sur votre iPhone, iPad ou Mac.

Ouvrez l’app Musique sur votre iPhone, iPad ou Mac et connectez-vous avec votre identifiant Apple. Si l’offre n’apparaît pas immédiatement après avoir ouvert l’app, rendez-vous dans l’onglet Écouter pour qu’elle apparaisse.

Appuyez sur Utiliser maintenant.

Si besoin, vous pouvez vous rendre à cette adresse pour forcer l’ouverture de l’application Musique et avoir accès à l’offre.

La promotion est valable jusqu'au 21 août 2023. Tout le monde peut-il en profiter ? Voici ce qu'indique Apple :

Cette offre est uniquement valable pour les nouveaux abonnements. Si vous ne bénéficiez pas actuellement d’un abonnement à Apple Music, si vous n’avez jamais bénéficié d’un abonnement à Apple Music ou à Apple One, ou si vous n’avez jamais eu accès à Apple Music avec un abonnement Familial, vous pouvez profiter de cette offre.

De plus, Apple précise bien que l’offre doit être activée depuis un iPhone, iPad ou Mac. Si vous avez uniquement un PC Windows ou un smartphone/tablette Android, vous êtes coincés.