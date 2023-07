Après les scénaristes (depuis deux mois), c’est au tour des acteurs d’Hollywood de se mettre en grève. Cela devrait constituer la pire paralysie du secteur en plus de 60 ans, période à laquelle remonte la dernière grève commune des acteurs et scénaristes.

La grève va débuter à minuit à Los Angeles (soit vendredi à 9 heures du matin en France). Les acteurs vont ainsi rejoindre sur les piquets de grève les scénaristes, qui ont cessé le travail depuis début mai. Un double mouvement social jamais vu depuis 1960 à Hollywood.

Les deux corps de métier réclament une revalorisation de leur rémunération, en berne à l’ère du streaming. Ils souhaitent également obtenir des garanties concernant l’usage de l’intelligence artificielle, pour empêcher cette dernière de générer des scripts ou de cloner leur voix et image.

« Le conseil national du SAG-AFTRA a voté à l’unanimité un ordre de grève contre les studios et les diffuseurs », a annoncé Duncan Crabtree-Ireland, le directeur exécutif national de ce syndicat qui représente 160 000 acteurs et autres professionnels du petit et grand écran.

Naturellement, une telle grève va avoir un impact important sur Apple TV+, Netflix et les autres plateformes de streaming. Il en va de même pour les studios tels que Disney, Warner Bros, Universal, Sony et bien d’autres. Il faut donc s’attendre à de sérieuses secousses.

Cela étant dit, plusieurs films et séries sont déjà prêts. Pas grand-chose ne devrait donc changer au fil des prochains mois pour le public. Mais ce sera un peu plus compliqué au bout de quelques trimestres.