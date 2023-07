Comme chaque année, Apple va proposer de nouveaux emojis et ceux pour iOS 17 se dévoilent. Ils devraient logiquement arriver dans le courant de 2024 avec une mise à jour. Cette année, il a fallu attendre iOS 16.4 en mars.

Les nouveaux emojis font partie de la spécification Emoji 15.1. On retrouve un emoji secouant la tête verticalement, un emoji secouant la tête horizontalement, un citron vert, un phénix, une chaîne brisée, un champignon, des familles et des personnes se rendant dans une direction avec plusieurs couleurs de peau.

Nous pouvons également noter qu’il y a 108 nouveaux emojis directionnels. Ces emojis s’appuient sur ceux existants de personne marchant, courant, à genoux, avec une canne blanche, en fauteuil roulant et en fauteuil roulant motorisé, en ajoutant des directions telles que la gauche et la droite.

Les emojis ici sont en cours d’examen, mais plusieurs d’entre eux sont déjà approuvés à ce stade et font partie des versions officielles. Emojipedia a créé des exemples de dessins pour les emojis proposés. Il ne s’agit donc pas des versions qui seront utilisées sur les iPhone, les iPad et les Mac, mais il faut s’attendre à un résultat plus que similaire avec la future mise à jour d’iOS 17.

Il faudra attendre septembre 2023 pour que la spécification Emoji 15.1 soit finalisée. Apple, Google, Microosft et les autres sociétés pourront ensuite créer leurs emojis en se basant sur les descriptions puis les proposer avec des mises à jour logicielles.