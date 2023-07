Le PDF, incontournable dans le monde de la documentation numérique, facilite le partage d’informations essentielles, qu’il s’agisse de textes, de graphiques, de diagrammes ou encore d’illustrations, le tout regroupé en un unique fichier. Cependant, si vous êtes utilisateur d’appareils iOS ou macOS, vous vous êtes sans doute heurté à la nécessité d’un outil tiers pour modifier ces fichiers, les appareils Apple n’ayant pas d’éditeurs PDF natifs. Il existe toutefois une solution à ce problème : UPDF, un éditeur PDF pour macOS et iOS. Plus accessible et facile d’utilisation qu’Adobe Acrobat, UPDF offre toutes les fonctionnalités essentielles à une édition efficace de vos PDFs.

Avant de vous énoncer toutes les des fonctionnalités de ce logiciel, parlons d’abord cette offre : les utilisateurs d’iPhoneAddict peuvent obtenir dès maintenant 54 % de réduction sur UPDF Pro et l’utiliser sur toutes les plateformes (macOS, iOS, Windows et Android).

Aperçu de l’éditeur UPDF

Voici les principales fonctionnalités et capacités de l’éditeur UPDF.

Lecture, édition et annotation des PDF

UPDF vous permet de lire n’importe quel fichier PDF, y compris les fichiers PDF cryptés. Ce programme vous donne des moyens simples d’ouvrir des fichiers PDF sur mac en glissant-déposant simplement ou en utilisant l’option « Ouvrir le fichier ». Après avoir ouvert le fichier PDF, vous pouvez l’éditer en ajoutant du texte et des commentaires, ainsi qu’en annotant les fichiers avec des commentaires stylisés, des notes autocollantes, des tampons et des marques de texte. N’oubliez pas aussi que UPDF pour mac vous offre la possibilité de modifier les images intégrées dans le fichier PDF. Vous pouvez faire pivoter, extraire, remplacer et recadrer les images pour les rendre parfaites.

Synchronisation entre les appareils pour un flux de travail sans coupure

Travaillez-vous dans un environnement de bureau où vous avez souvent besoin de partager des fichiers PDF ? UPDF est le programme idéal pour vous ! Ce programme vous permet de partager des PDF en copiant simplement un lien et en l’envoyant à plusieurs contacts. Les destinataires pourront alors ouvrir et visualiser les fichiers PDF en utilisant leurs comptes UPDF. Vous pouvez également exporter directement le fichier PDF en tant que pièce jointe à un e-mail. Lors du partage du fichier PDF, vous pouvez activer/désactiver les options de copie, d’impression et de téléchargement.

Conversion en divers formats de fichier

Croyez-le ou non, vous aurez toujours ebsoin de convertir les PDF en d’autres formats. UPDF facilite vos tâches de conversion de fichiers en vous permettant de convertir les PDF en divers formats avant l’exportation ou le partage. Vous pouvez convertir les PDF en formats tels que DOCX, PPTX, XLSX, HTML, JPEG, PNG, et plus encore. Vous pouvez même convertir un PDF en un format PDF/A, ce qui est parfait pour archiver des informations.

Options de chiffrement et de signature pour une gestion sécurisée des documents

UPDF pour mac et iOS aidera à rendre vos fichiers PDF plus sécurisés et impossibles à manipuler. Tout d’abord, vous pouvez signer un formulaire PDF en utilisant une signature électronique ou manuscrite pour l’authentifier. De plus, vous pouvez ajouter un mot de passe d’ouverture à votre fichier PDF pour empêcher l’accès non autorisé. UPDF va encore plus loin en vous permettant d’ajouter un mot de passe d’autorisation. Ce mot de passe empêche les manipulations non autorisées comme la lecture, la copie, la suppression et le partage.

Organisation et gestion des PDF

Parfois, vous aurez peut-être besoin d’organiser et de gérer vos fichiers PDF pour les rendre plus intéressants et attrayants à lire. Avec UPDF, vous pouvez organiser vos fichiers PDF sur mac de multiples façons. Par exemple, vous pouvez insérer une nouvelle page PDF à partir d’un autre fichier ou ajouter une page PDF vierge. Vous pouvez également remplacer, extraire, diviser, faire pivoter et supprimer des pages PDF. De plus, UPDF vous permet de sélectionner la plage de pages PDF idéale, telle que paire, impaire, paysage ou portrait.

UPDF AI : Intégration de ChatGPT

L’intégration récente de ChatGPT a ajouté de nombreuses fonctionnalités à UPDF. Avec cette intégration, le logiciel va faciliter votre travail sur les PDFs et vous faire gagner du temps.

Voici quelques fonctionnalités alimentées par ChatGPT :

Traduction automatique des PDF : Cette fonctionnalité permet à UPDF de traduire très rapidement et sans erreur les fichiers PDF dans toutes les langues.

Résumé et extraction d’informations clés : Avec l’aide de ChatGPT, UPDF peut vous aider à parcourir rapidement vos fichiers PDF et à extraire des textes et des informations clés. Un gain de temps non négligeable sur d’édition et la lecture de PDF.

Capacités d’écriture, de réécriture et de relecture assistées par l’IA : Avec les capacités d’IA de UPDF,vous pouvez écrire, réécrire et relire vos fichiers PDF plus efficacement. Par exemple, si vous écrivez un document juridique, ChatGPT peut vous aider à utiliser le langage approprié et à vérifier la cohérence et la précision du texte. De même, il peut vous aider à réécrire des phrases pour une meilleure clarté et compréhension.

Capacités de recherche intelligentes : UPDF, avec l’aide de ChatGPT, offre des capacités de recherche intelligentes. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour rechercher des informations spécifiques dans vos fichiers PDF. Il peut analyser le texte du PDF et vous fournir des résultats précis.

Comparaison d’UPDF

Un des points forts d’UPDF est qu’il propose une solution complète pour la lecture, l’édition et le partage de PDF a un prix très compétitif. Jugez vous-même en comparant avec son concurrent direct PDF Expert. (En voir plus sur PDF Expert contre UPDF).

UPDF est sans aucun doute l’une des meilleures options d’édition PDF pour macOS et iOS. L’intégration de ChatGPT augmente la fonctionnalité et l’efficacité du logiciel, ce qui en fait un outil précieux pour tous ceux qui travaillent fréquemment avec des documents PDF. Et si vous êtes indécis, il y a en ce moment une remise exclusive de 54 % sur UPDF Pro. Comment ça vous ne l’avez pas encore téléchargé ?

