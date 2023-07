Annoncé en 2019, Pokémon Sleep (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) sort enfin d’un très long sommeil (hum) : cette app d’activité (ce n’est pas avant tout un jeu à priori) transforme le temps passé par le joueur à dormir (et à se réveiller) en une sorte de gameplay : les cycles du sommeil des Pokémon sont « analysés » par le professeur Neroli tandis que Snorlax mène les recherches. Ces mini-jeux intégrés ont bien sûr pour objectif d’inciter les gens à mieux dormir (et déjà plus longtemps pour commencer). L’app fournit aussi un rapport de sommeil, et l’alarme « intelligente » intégrée vous réveillera uniquement lors des phases de sommeil léger. L’utilisateur/joueur saura même s’il a ronflé ou parlé durant la nuit !

Le descriptif de l’app dévoile la « journée type » de Pokémon Sleep

« À la tombée de la nuit : C’est l’heure de mesurer votre sommeil ! Pour ce faire, placez simplement votre appareil mobile près de votre oreiller (pour éviter la surchauffe, ne le placez pas sous un oreiller ou une couverture) et endormez-vous.

Au petit matin: Au lever, vous remarquerez que certains Pokémon se sont rassemblés dans Pokémon Sleep en fonction de votre type de dodo et de la durée de votre nuit de sommeil. Menez des recherches sur les styles de dodo de ces Pokémon pour compléter votre Dododex !

Tout au long de la journée : Rendez Ronflex encore plus grand et puissant ! Renforcez Ronflex en le nourrissant de Baies obtenues auprès des Pokémon avec lesquels vous avez noué des liens d’amitié. Plus vous renforcez Ronflex, plus vous aurez de chances de croiser des Pokémon dotés de styles de dodo rares ! »