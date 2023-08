Même en 2023, le web continue d’afficher des inégalités géographiques flagrantes. Tentez donc d’accéder à des plateformes de streaming américaines, brésiliennes ou japonaises depuis d’autres régions du monde, et la dure réalité des restrictions géographiques vous frappera de plein fouet. C’est une déception pour de nombreux utilisateurs, désireux d’accéder à des offres en ligne exhaustives, plutôt que des versions tronquées de contenus. En France, ce phénomène est d’autant plus ressenti avec des acteurs comme Canal+, qui grâce à leurs contrats d’exclusivité sur certaines séries étrangères, creusent malheureusement des lacunes dans l’offre globale de SVoD du pays.

Face à ce triste constat, les logiciels de VPN comme Ivacy restent bien souvent la seule solution pour pouvoir profiter pleinement d’un internet enfin libéré de ses chaines géographiques, et ce n’est pas une simple façon de parler.

Un VPN, ou Virtual Private Network, est un dispositif qui donne accès à un réseau virtuel privé, contournant ainsi les restrictions géographiques du world wide web. Initialement conçus pour les infrastructures de recherche, afin d’établir des intranets hautement sécurisés, les VPN se sont progressivement démocratisés auprès du grand public. Ivacy, tout en conservant cet aspect sécurisé, intègre les innovations les plus récentes : un chiffrement AES 256 bits, des protocoles Psec et IKEV, l’absence de logs d’activité et une défense solide contre les malwares et autres virus en ligne. Chaque fichier téléchargé via Ivacy est scrupuleusement analysé avant d’être transmis à l’utilisateur. De plus, l’option Split Tunneling d’Ivacy permet de choisir quelles applications utiliseront le VPN. Et en cas de besoin, le Kill Switch interrompt immédiatement la connexion internet.

Et ce n’est pas tout : Ivacy VPN assure une couverture particulièrement étendue grâce à une armada de plus de 5700 serveurs répartis dans une centaine de hub eux même situés un peu partout dans le monde. Ce maillage serré permet des débits élevés et surtout constants, une condition forcément nécessaire si l’on souhaite profiter au mieux des services de SVoD situés aux Etats-Unis, au Brésil, au Japon ou au Royaume-Uni par exemple. Les exclusivités américaines ou japonaises des services de SVoD ne vous seront plus jamais inaccessibles. Pour ne rien gâcher, l’interface d’Ivacy VPN est un véritable modèle du genre et ne demande que quelques minutes pour être maitrisée. Quant à la compatibilité, Ivacy ratisse large et assure la compatibilité avec macOS, Windows, iOS, Android, Smart TV Android, Amazon Fire Tv Stick ou même Kodi. N’en jetez plus !

Ivacy 0,90€/ mois (seulement) à vie !

Tout ceci est fort bien me direz-vous, mais à quel prix ? Ici, le deal est plus qu’alléchant, soit 0,90 euros/mois pour un engagement sur 5 ans et par la suite… à vie. A noter que tous les modes de paiement son reconnus (ou presque), y compris PayPal.

Vous ne prenez aucun risque à essayer le service , le service étant garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Il suffit de contacter le service client, disponible 24h/24 et 7j/7 par chat ou par email, pour demander un remboursement, sans avoir à justifier sa décision.

Rappel de ce qui est inclus avec Ivacy VPN :

Protection contre les malware

Protocoles IPsec et IKEV avancés

Fonction Smart Connect

Bande passante illimitée

Chiffrement 256 bits de grade militaire

Politique no log

Internet Kill Switch

Téléchargement à haute vitesse

Plus de 5700 serveurs dans plus de 100 emplacements

Support P2P

Appli Kodi dédiée

Connexions simultanées sur dix appareils

