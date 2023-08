Il n’est vraiment pas rare de croiser un appareil Apple dans une séquence d’un film ou d’une série. La société britannique Merchant Machine a listé près de 900 séries et plus de 2200 films dans lesquels on trouve du placement produit et il s’avère qu’Apple est, de loin, l’entreprise dont les produits sont le plus souvent montrés à l’écran. « Apple est la marque avec le plus grand nombre de placements produits, à la fois pour le cinéma et la télévision, ces derniers apparaissant environ trois fois plus souvent que son rival Dell bien qu’Apple n’ait que récemment dépassé la part de Dell sur le marché des ordinateurs personnels », déclarent les organisateurs de cette étude . « Apple a également été placé 83,6 % plus souvent que Coca-Cola en deuxième position, apparaissant dans presque exactement un tiers des numéros un au box-office américain depuis 2001. »

Derrière Apple et Coca-Cola, Nike (912 produits visibles dans les films/séries), Sony (870) et Dell (679) clôturent le top 5 des sociétés au top du classement produit. Forcément, les produits Apple sont aussi surreprésentés, avec pas moins de 867 apparitions de MacBook et 623 séquences avec des iPhone. Et comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, Apple blinde les séries Apple TV+ avec ses propres produits. Sur 74 épisodes d’Apple TV+ (dans des séries se déroulant à l’ère moderne), les personnages brandissent un iPhone environ 300 fois, utilisent un MacBook 120 fois et des AirPods 40 fois. »