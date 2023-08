Dans environ trois semaines, Apple devrait dévoiler sa dernière gamme d’iPhone 15, les livraisons commençant généralement une semaine à dix jours plus tard. Contre toute attente, un retard potentiel se profile pour le modèle d’iPhone le plus haut de gamme, l’iPhone 15 Pro Max, en raison de soucis liés à l’état de préparation du bloc photo. Si l’on en croit en effet des sources bien informées, Sony ne serait pas en mesure de fournir dans les délais le capteur d’image requis pour l’iPhone 15 Pro Max.

Pour rappel, et selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro Max aurait droit à une grosse mise à jour de son bloc photo, avec notamment l’intégration d’un système d’objectif périscopique à de zoom optique qui irait probablement jusqu’au grossissement x5. La complexité de certains éléments optique de ce bloc photo obligerait Sony à un délai supplémentaire, et donc à repousser de quelques semaines les livraisons d’iPhone 15 Pro Max. Si l’on s’en tient à la date de présentation supposée des iPhone 15, soit le 12 septembre, et à un démarrage de la distribution le 22 septembre, les livraisons de l’iPhone 15 Pro Max devraient donc s’étaler du 6 au 13 octobre.

Du reste, ce ne serait pas la première fois qu’ Apple échelonne la sortie de différents modèles d’iPhone : ce fut le cas pour le lancement de l’iPhone XR (après l’iPhone XS) ou bien encore de l’iPhone 14 Plus (après l’iPhone 14). De même, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max ont été introduits plusieurs semaines après les iPhone 12 et iPhone 12 Pro.