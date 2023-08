Des hauts responsables d’Apple Inde ont récemment discuté avec des membres du gouvernement de Narendra Modi afin d’explorer les possibilités d’étendre davantage la production d’iPhone dans le pays. Bien que la production d’iPhone en Inde ait déjà été largement étendue (couvrant même la prochaine gamme d’iPhone 15), Apple tenterait toujours d’augmenter le volume de sa supply chain locale.

Selon le média indien Business Today, une réunion approfondie aurait rassemblé il y a quelques jours les dirigeants d’Apple Inde et des représentants du ministère des Finances. Cette réunion aurait porté principalement sur la fabrication d’iPhone en Inde et sur la manière dont les politiques locales pourraient être ajustées afin de soutenir cette initiative.

Les détails précis de la réunion n’ont pas été divulgués, mais cette dernière semble s’inscrire dans la lignée de la rencontre entre Tim Cook et le Premier ministre indien Narendra Modi en avril 2023. Cette rencontre entre des cadres d’Apple et des membres du gouvernement indien intervient également peu de temps après la récente (et controversée) décision de l’Inde d’imposer soudainement des exigences de licence d’importation pour les smartphones et autres appareils électroniques/informatiques.

Pour rappel,Apple et ses fournisseurs ont progressivement délocalisé une partie de leur production en Inde afin de réduire leur dépendance vis à vis de la supp;y chain chinoise. En avril 2023, Apple avait déjà déplacé 7 % de la production totale d’iPhone en Inde tandis que le ministre indien du Commerce annonçait un objectif de 25 %.