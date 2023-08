Apple serait confronté à des difficultés d’approvisionnement pour les deux écrans de l‘Apple Vision Pro, ce qui pousserait la firme américaine à rechercher des solutions auprès de fournisseurs chinois. La nature complexe des écrans micro-OLED de l’Apple Vision Pro, associée à la difficulté de les fabriquer en quantités suffisantes, aurait déjà incité Apple à réduire ses commandes pour 2024. En charge de la production de ces écrans, Sony aurait refusé d’augmenter ses capacité de production.

Si l’on croit cependant les bonnes sources de The Information, Apple teste actuellement des écrans de Vision Pro fabriqués par deux autres sociétés. La première de ces deux sociétés, SeeYa Technology, est un tout nouveau fournisseur dans la supply chain d’Apple. La seconde est plus connue puisqu’il s’agit de BOE, qui collabore depuis un certain temps avec Apple pour la production d’écrans d’iPhone.

Dans un premier temps, le renfort de ces deux nouveaux fournisseurs d’écrans ne permettra pas d’augmenter les commandes de Vision Pro. BOE et SeeYa seraient en effet envisagés pour les futurs modèles de casques XR. Apple évaluerait les capacités des deux sociétés à fournir des écrans pour les itérations ultérieures, dont un modèle meilleur marché portant le nom de code N109.

Pour rappel, l’actuel modèle de Vision Pro actuel dispose d’écrans micro OLED, une technologie d’affichage réputée pour être particulièrement compliquée à produire en masse. Afin de faciliter la transition, le gouvernement chinois a financièrement soutenu BOE ainsi que SeeYa pour la construction de nouvelles usines destinées à la production d’écrans micro OLED. BOE aurait ainsi reçu 750 millions de dollars de soutien financier.