Un nouveau rapport d’IDC indique que le marché mobile devrait s’affaisser de 6% en volume de ventes sur l’ensemble de l’année 2023. Dans ce contexte tendu, les ventes d’iPhone devraient à contrario progresser de 1,1%, ce qui permettrait à Apple d’atteindre 19,9% de Pdm, soit un niveau de part de marché encore inédit depuis l’arrivée d’Android sur le marché. Un smartphone vendu sur cinq dans le monde serait donc un iPhone.

« À une époque où l’ensemble du marché est en difficulté, cela en dit long de voir une fois de plus Apple prendre la direction opposée », a ainsi déclaré Ryan Reith, vice-président du groupe Mobility and Consumer Device Trackers chez IDC. « Les offres de reprise attrayantes et l’expansion continue des programmes « achetez maintenant, payez plus tard » ont aidé le segment haut de gamme du marché plus que tout, en particulier sur les marchés plus développés. »

Le segment des smartphones coûtant plus de 800 dollars déclinera de 1,7% cette année, mais la chute serait encore plus brutale (à deux chiffres de pourcentage) sur les segments des smartphones d’entrée ou de moyen de gamme. La baisse des ventes serait de 3,8% aux Etats-Unis, et de 6,1% en Europe. IDC estime toutefois que le marché devrait redresser la tête dès 2024, et ce jusqu’en 2027 au moins… si bien sûr une nouvelle crise économique ou une nouvelle pandémie ne s’invite pas à la table…

«