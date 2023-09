Le format PDF, essentiel dans l’univers de la documentation numérique, s’avère crucial pour la distribution de contenus variés, allant du texte aux graphiques, en passant par des schémas et des illustrations, le tout centralisé en un seul fichier. Toutefois, si vous utilisez un iPhone, unipad ou un mac, vous avez probablement déjà confronté le besoin d’un logiciel externe pour éditer ces documents PDF, en raison de l’absence de solutions natives au sein des appareils Apple. À ce titre, UPDF se présente comme une alternative d’édition PDF optimisée pour macOS, iOS et le nouvel iPhone 15. Plus accessible et facile à manipuler qu’Adobe Acrobat, UPDF comble cette lacune en fournissant toutes les fonctionnalités indispensables pour une gestion efficace de vos fichiers PDF.

Avant de plonger dans toutes les fonctions que ce logiciel peut faire, sachez qu’il y a en ce moment une belle réduction de 63% sur UPDF pro avec AI qui est multiplateforme (macOS, iOS, Windows et Android). En plus de cela, vous pouvez tenter de gagner un prix d’une valeur de 599 $ et des commandes gratuites.

Ce que vous pouvez faire sur iOS et iPadOS avec UPDF

Alors que les systèmes d’exploitation macOS 14 et iOS 17 permettent déjà quelques interactions basiques avec des fichiers PDF, comme l’ouverture et l’affichage, l’annotation simple, ou encore la compression et la protection par mot de passe, UPDF vient considérablement étoffer ces capacités.

Gestes iOS : Avec UPDF, les gestes tactiles d’iOS sont portés à un nouveau niveau, permettant une navigation intuitive et réactive au sein de vos fichiers PDF.

Scan vers PDF : Là où les systèmes natifs se limitent en général à la visualisation, UPDF propose une fonction de numérisation puissante, convertissant instantanément tout document papier en fichier PDF.

Annoter: Si macOS 14 et iOS 17 proposent des outils d'annotation basiques, UPDF offre une gamme d'outils beaucoup plus large pour annoter, commenter, surligner, ou même dessiner directement sur votre PDF.

Signature Électronique: Au-delà de la simple possibilité de remplir et signer des formulaires que vous offrent les systèmes natifs, UPDF permet une signature électronique avancée, sécurisée et authentifiée.

Édition: Les fonctionnalités d'édition vont bien au-delà des capacités natives, permettant des ajustements de texte, de mise en page et autres modifications avancées sans nécessiter de conversion de format.

Diaporama: Le mode diaporama d’UPDF transforme vos fichiers PDF en présentations professionnelles, une fonctionnalité non couverte par les systèmes d’exploitation standards.

Création de PDF: Créez des fichiers PDF complexes en assemblant divers types de contenus, une capacité qui surpasse les fonctions d'édition rudimentaires de macOS 14 et iOS 17.

Créez des fichiers PDF complexes en assemblant divers types de contenus, une capacité qui surpasse les fonctions d’édition rudimentaires de macOS 14 et iOS 17. Compression : UPDF propose une option de compresseur PDF avancée, permettant de réduire la taille des fichiers sans perte significative de qualité.Espace Sécurisé : UPDF offre aux utilisateurs la possibilité de sécuriser leurs fichiers PDF par mot de passe directement dans l’application.

Interface claire et intuitive : en accord avec l’esthétique Apple

UPDF n’a pas seulement été conçu pour être un outil puissant, il a également été soigneusement élaboré pour offrir une expérience utilisateur en adéquation avec l’esthétique et les principes de design d’Apple. La disposition des éléments, le choix des couleurs et la typographie s’intègrent harmonieusement dans l’environnement d’iOS et macOS, rendant l’interface à la fois agréable et intuitive.

Si vous êtes un utilisateur habitué aux produits Apple, vous vous sentirez immédiatement chez vous avec UPDF. Les menus sont faciles à naviguer, les options sont clairement indiquées et l’ensemble de l’interface est conçu pour une utilisation fluide et efficace. Cela permet non seulement une prise en main rapide du logiciel, mais aussi une efficacité optimisée lors de l’édition et la gestion de vos fichiers PDF.

Dans un écosystème où la cohérence visuelle et l’ergonomie sont valorisées, UPDF se distingue comme une extension naturelle de l’expérience utilisateur Apple.

UPDF transforme vos images en texte avec la fonction OCR

UPDF ne se limite pas à une simple reconnaissance de texte à partir d’images ou de documents scannés. Son algorithme OCR PDF avancé assure une transformation extrêmement précise des images en texte modifiable, permettant ainsi une édition et une gestion de document sans heurt.

Au-delà de la reconnaissance de texte, UPDF excelle également dans la gestion de cas plus complexes, comme le texte superposé ou la reconnaissance d’éléments graphiques. Grâce à ces capacités, il est possible d’extraire non seulement le texte mais aussi les images, pour une récupération optimisée et une organisation plus efficace au sein de votre bibliothèque de documents.

Ce niveau de sophistication fait d’UPDF un outil indispensable pour quiconque souhaite un contrôle complet sur ses documents numérisés, offrant une flexibilité et une précision inégalées dans le traitement des PDF.

Intégration de UPDF AI sur Windows et macOS

L’ajout récent de l’intégration de UPDF AI dans UPDF a considérablement enrichi les fonctionnalités du logiciel. Cette nouvelle synergie accroît non seulement les capacités d’édition et de gestion de vos PDFs, mais optimise également votre efficacité en réduisant le temps nécessaire pour accomplir diverses tâches liées au document . Voici un comparatif avec ChatPDF et Foxit AI :

Comment compresser un PDF avec UPDF :

UPDF met le pouvoir de la compression de fichiers PDF à portée de main, permettant de générer en toute simplicité une version réduite de votre document. Le processus est conçu pour être aussi intuitif que possible, se déroulant en quatre étapes aisées :

1. Installation du logiciel UPDF

2. Ouverture du fichier PDF que vous souhaitez compresser

3. Compression du document

4. Sauvegarder les modifications

Comparaison des fonctionnalités PDF avec ceux d’Adobe

L’un des atouts majeurs d’UPDF réside dans sa capacité à offrir une solution intégrale pour la manipulation de PDF, que ce soit pour la lecture, l’édition ou le partage, le tout à un prix particulièrement compétitif. Pour en mesurer toute la portée, il suffit de le mettre en parallèle avec les solutions emblématiques d’Adobe pour la gestion de PDF.

UPDF en promo !

UPDF se distingue comme un logiciel incontournable pour couvrir une variété de besoins en matière de gestion de fichiers PDF, que ce soit pour des opérations d’édition, de création, d’importation ou d’exportation de documents. Au-delà de ces fonctions essentielles, UPDF élargit le spectre de ses possibilités, consolidant sa place comme une solution polyvalente dans le secteur. Associant efficacité et facilité d’usage, UPDF Pro avec IA est actuellement proposé avec une remise substantielle de 63% .

