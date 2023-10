À l’heure où nos données valent de l’or et où notre vie privée en ligne est de plus en plus menacée, choisir un VPN solide devient une nécessité plutôt qu’un luxe. Ivacy VPN se présente non seulement comme un garde du corps numérique, mais aussi comme un passeport pour un Internet sans frontières. Et la bonne nouvelle ? Son offre promotionnelle de 5 ans à seulement 0,9€ par mois rend le choix d’autant plus évident.

Un bouclier et une épée

Derrière le terme technique de VPN, ou réseau privé virtuel, se cachent des enjeux cruciaux pour l’usager d’aujourd’hui. Ce que fait essentiellement Ivacy VPN, c’est créer un canal sécurisé pour votre trafic Internet. Imaginez que vous vous promenez dans une bulle impénétrable qui rend futile toute tentative d’interception de vos données ou de suivi de vos mouvements en ligne.

Le service utilise un cryptage de niveau militaire 256 bits pour sécuriser vos données. En d’autres termes, même si quelqu’un réussit à intercepter vos données, elles resteraient inutilisables. C’est comme avoir une armure invisible en ligne.

Performance et polyvalence

L’un des défis majeurs pour tout service de VPN est de parvenir à un équilibre entre sécurité robuste et facilité d’utilisation. Ivacy VPN relève ce défi avec brio. L’interface utilisateur intuitive garantit une expérience fluide pour les utilisateurs de tous niveaux, tout en offrant une architecture réseau optimisée pour une bande passante illimitée et des vitesses de téléchargement élevées. Idéal pour les streamers et les amateurs de jeux en ligne, le service va au-delà des attentes en matière de performance.

Mais ce n’est pas tout. Ivacy VPN met également l’accent sur la polyvalence et la commodité. Grâce à sa fonction Smart Connect, il suffit d’un clic pour se connecter au serveur le plus adapté à vos besoins, que vous soyez novice ou expert en matière de VPN. De plus, la compatibilité étendue du service englobe un large éventail de plateformes — de Windows et Mac à Android et iOS — et permet la sécurisation simultanée de jusqu’à dix appareils avec un seul abonnement. Les utilisateurs de plateformes spécifiques comme Kodi ou Fire TV Stick ne sont pas laissés pour compte, puisque des applications dédiées sont également proposées. Ainsi, Ivacy VPN s’affirme comme une solution à la fois puissante et polyvalente, conçue pour répondre à une gamme variée de besoins et de préférences.

Liberté, polyvalence et l’attrait du streaming

La vision d’Ivacy VPN va au-delà de la simple sécurisation de votre connexion Internet. Ce qui distingue ce service, c’est sa promesse de liberté numérique. Avec un réseau robuste composé de plus de 5 700 serveurs dans plus de 100 pays, Ivacy VPN offre un accès sans entraves à un Internet global. Que vous soyez un expatrié souhaitant accéder aux médias de votre pays d’origine ou un cinéphile à la recherche du dernier film ou série non disponible dans votre région, ce VPN constitue la clé vers un monde de contenu illimité.

Cet aspect est particulièrement pertinent dans le contexte du streaming, une facette de notre vie numérique qui a pris une importance considérable. Ivacy VPN excelle ici aussi, avec des vitesses de streaming élevées garantissant une expérience fluide. La plateforme permet de contourner les restrictions géographiques sur des services comme Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, et Disney+, élargissant ainsi vos horizons cinématographiques. Vous bénéficiez non seulement d’une sécurité de haut niveau, mais aussi d’une réelle liberté de naviguer à travers les diverses bibliothèques de contenus du monde entier, indépendamment de votre emplacement géographique.

Ivacy 0,90€/ mois (seulement) à vie !

Là où Ivacy VPN gagne des points supplémentaires, c’est dans sa structure tarifaire. Avec des plans flexibles allant d’une facturation mensuelle à un engagement sur plusieurs années, il y a une option pour chaque budget. Son plan de cinq ans est particulièrement attrayant, offrant toutes ces fonctionnalités robustes 0,90 euros/mois pour un engagement sur 5 ans et par la suite… à vie. A noter que tous les modes de paiement son reconnus (ou presque), y compris PayPal. Cerise sur le gâteau vous bénéficiez en plus de 2 To de stockage cloud et un gestionnaire de mots de passe.

Vous ne prenez aucun risque à essayer le service , le service étant garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Il suffit de contacter le service client, disponible 24h/24 et 7j/7 par chat ou par email, pour demander un remboursement, sans avoir à justifier sa décision.

Rappel de ce qui est inclus avec Ivacy VPN :

Protection contre les malwares

Protocoles IPsec et IKEV avancés

Fonction Smart Connect

Bande passante illimitée

Chiffrement 256 bits de grade militaire

Politique no log

Internet Kill Switch

Téléchargement à haute vitesse

Plus de 5700 serveurs dans plus de 100 emplacements

Support P2P

Appli Kodi dédiée

Connexions simultanées sur dix appareils

👉 Profiter de l’offre Ivacy

