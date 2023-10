Alors même qu’Apple fait tout son possible pour consolider son implantation en Inde, voilà que de simples notifications de l’iPhone pourraient bien placer le californien en fâcheuse posture. En effet, depuis quelques heures, les iPhone de plusieurs membres de l’opposition politique indienne envoient des notifications avertissant que le mobile est peut-être la cible d’ « attaques de logiciels espions parrainées par l’État ».

Tim Cook en pleine conversation avec le premier ministre indien Narendra Modi, au mois de mai 2016

Le gouvernement indien mis en cause par des notifications d’iPhone (capable en effet de détecter de telles intrusions), voilà qui pourrait bien brouiller les relations « cordiales » entre la firme de Cupertino et le gouvernement de Narendra Modi. On ne s’étonnera donc (malheureusement) pas de voir Apple rétropédaler concernant l’efficacité de cette fonction de détection de malwares : « La détection de telles attaques repose sur des signaux de renseignement sur les menaces qui sont souvent imparfaits et incomplets », a ainsi déclaré Apple. « Il est possible que certaines notifications de menaces soient de fausses alarmes ou que certaines attaques ne soient pas détectées. » Apple tenterait-il de minorer l’efficacité d’une fonction importante de l’iPhone afin de ménager le gouvernement indien ?

Was notified by Apple late last night that my iPhone linked to my Apple ID is being targeted … I have implemented the on-device remedial measures suggested by Apple and am reaching out to experts as well …. pic.twitter.com/x9KbvcV1ez

— Samir Saran (@samirsaran) October 31, 2023