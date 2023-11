Avec sa dernière mise à jour, Instagram (lien App Store – Gratuit) apporte une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expérience des créateurs de contenu. Cette évolution est centrée sur l’offre d’outils plus efficaces et intuitifs pour la créativité et l’engagement avec le public.

Nouveaux filtres et interface simplifiée

L’ajout de plus de 20 filtres photo dans l’application offre des possibilités étendues de personnalisation, des retouches de couleur subtiles aux effets plus prononcés. Un curseur d’intensité accompagne chaque filtre pour un contrôle plus précis.

Parallèlement, l’interface de publication a été rendue plus intuitive et conviviale. Les améliorations incluent des aperçus d’image optimisés, une fonctionnalité de zoom améliorée et une option de recherche par mot-clé, rendant la sélection et l’édition des images plus aisées pour les utilisateurs.

Améliorations pour les reels et stories

De nouvelles fonctionnalités sont testées pour les reels, comme la possibilité de redimensionner, recadrer et pivoter des clips individuellement. Instagram permet aussi de transformer des segments de photos en stickers personnalisés pour les stories, enrichissant ainsi les options créatives.

Création de contenu et insights enrichis

Instagram s’aventure dans le monde des memes en intégrant la possibilité d’ajouter des clips audio à partir de son nouveau « media clip hub ». Cette fonctionnalité ouvre la porte à une création de contenu plus dynamique et engageante, encourageant les utilisateurs à expérimenter avec des formats de memes variés. De plus, l’ajout de nouvelles voix de synthèse vocale et de divers styles de texte enrichit encore davantage les possibilités créatives offertes aux utilisateurs d’Instagram.

En parallèle, Instagram met en place de nouvelles analyses pour aider les créateurs à mieux comprendre l’impact de leur contenu. Des outils comme les replays et un graphique de rétention interactif offrent une vision plus détaillée et précise des performances des publications. Ces insights sont essentiels pour les créateurs cherchant à optimiser leur engagement et à affiner leurs stratégies de contenu.

Pour en savoir plus sur ces nouveautés, rendez-vous sur le blog d’Instagram.