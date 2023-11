À l’occasion du Black Friday Week, Fnac et Darty frappent fort avec une belle offre sur l’iPhone 14 Pro Max Or, 128 Go. Ce modèle phare d’Apple est bradé à 999 €, une première pour un produit de cette envergure. Attention, cette vente flash est une exclusivité du jour avec stock limité.



Avec cette offre, l’iPhone 14 Pro Max connaît une baisse de prix supérieure à 30 % par rapport à son lancement. Un événement remarquable dans le monde des smartphones haut de gamme, d’autant plus que ce modèle n’avait jamais été proposé en dessous de 1 200 € par les revendeurs traditionnels.

Le 14 Pro Max se distingue par son écran de 6,7 pouces toujours allumé et ProMotion, une puce A16 extrêmement performante, et un équipement photo de pointe avec trois objectifs au dos, dont un zoom 3x et un capteur principal de 48 Mpx. L’appareil est aussi doté de la Dynamic Island, une innovation en termes d’interface utilisateur.

L’iPhone 15 Pro Max, vendu au minimum à 1 479 €, se différencie principalement par une perte de poids, un stockage doublé, une puce plus rapide, un téléobjectif plus puissant, un port USB-C, et un nouveau bouton Action.

Si le budget est un critère déterminant, l’iPhone 14 Pro Max à 999 € représente une option attractive. La différence de prix de 479 € avec le modèle plus récent est conséquente, surtout lorsque l’on considère que les améliorations du 15 Pro Max sont plus incrémentales qu’innovatrices.

Promos Apple pour le Black Friday Week:

10€ offerts pour l’achat d’une carte cadeau Apple de 100€ minimum à sur @Amazon avec le code APPLEBFW23

Autres produits