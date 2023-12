L‘iPhone sauve de tout, même des balles (ce n’est pas vrai, mais cet article a besoin d’une bonne accroche). Un article de PhoneArena rapporte qu’un soldat israélien engagé dans les affrontements à Gaza a eu la vie sauve grâce à son iPhone X. Le soldat se trouvait à Gaza lorsque son iPhone a tout simplement intercepté une balle. L’histoire, rapportée donc par PhoneArena, a our source un tweet de « Living Lchaim » comprenant une vidéo montrant la balle encore logée dans l’iPhone. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a par la suite rendu visite au soldat à l’hôpital pour lui remettre… un nouvel iPhone (les médailles, c’est « so » 2000). Il n’est toutefois pas certain qu’au vu du caractère très sensible de ce conflit Apple se satisfasse de ce coup de pub involontaire…

His phone literally STOPPED a bullet & saved his life.

So Prime Minister Benjamin Netanyahu (@netanyahu) & Shai Graucher went to gift him with a new one.

“You are our heroes and together we will win"

Many iPhones and iPads donated by the Book and Schottenstein Families ♥️ pic.twitter.com/FN2epHGbAa

— Living Lchaim (@LivingLchaim) December 19, 2023