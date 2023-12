Pour cette période festive, choisissez la sécurité avec Ivacy VPN, votre partenaire incontournable en matière de sécurité numérique. Profitez d’un tarif exceptionnel pour 5 ans à seulement 56€, soit à peine 0,9€ par mois. De plus, pour célébrer Noël, bénéficiez d’une réduction de 10% supplémentaire avec le code Ivacy10 , réduisant le coût à seulement 0,84€ par mois, soit 50,40€ au total.

Renforcez votre protection numérique pour les vacances

Dans notre ère ultra-connectée, un VPN est plus qu’essentiel. Ivacy VPN vous protège avec un tunnel crypté de haute sécurité, préservant la confidentialité de vos informations et de vos activités en ligne. Avec un cryptage de niveau militaire 256 bits, votre sécurité est garantie, surtout pendant les fêtes, une période où l’activité en ligne est en hausse.

Une interface sécurisée et facile à utiliser

Ivacy VPN marie parfaitement sécurité et facilité d’usage. Son interface intuitive assure une navigation simple et rapide, idéale pour le téléchargement, le streaming, et les jeux en ligne pendant les vacances. Compatible avec de multiples plateformes, il permet de connecter jusqu’à dix appareils simultanément, offrant ainsi une protection étendue pour toute votre famille.



Offrez la liberté numérique pour Noël avec Ivacy VPN

Ivacy VPN ne se limite pas à la sécurité ; il vous ouvre les portes d’une liberté numérique sans égale. Avec plus de 5700 serveurs dans plus de 100 pays, accédez à un internet sans frontières. Parfait pour les passionnés de streaming, il offre des vitesses élevées et la possibilité de contourner les restrictions géographiques, élargissant vos options de divertissement pour les fêtes.



Ne manquez pas l’offre spéciale d’Ivacy VPN pour Noël

Saisissez l’opportunité unique offerte par Ivacy VPN pour Noël. Le plan quinquennal, déjà attractif à 0,90 euros par mois, devient irrésistible avec 10% de réduction supplémentaire grâce au code Ivacy10 . L’offre inclut aussi le logiciel Password Manager pour une sécurité sans faille durant les fêtes. Avec une garantie de remboursement de 30 jours et un support client disponible 24/7, choisir Ivacy VPN est une décision judicieuse et sans risque.



Explorez les avantages d’Ivacy VPN :

Protection avancée contre les malwares

Protocoles IPsec et IKEV modernes

Fonction Smart Connect pour une connexion optimisée

Bande passante illimitée pour un streaming fluide

Chiffrement de données de grade militaire

Politique stricte de non-conservation des logs

Internet Kill Switch pour une sécurité continue

Vitesse de téléchargement rapide pour des téléchargements volumineux

Réseau global de plus de 5700 serveurs

Support complet du partage de fichiers P2P

Application dédiée pour Kodi

Connectez jusqu’à dix appareils simultanément

👉 Profitez de l’offre Ivacy pour des fêtes en toute sécurité

[Sponso]