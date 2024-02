Apple avait prévenu : en fonction des paramètres de vue de l’utilisateur, il ne sera pas toujours possible de fabriquer les inserts optiques pour l’Apple Vision Pro. Ce qui signifie que ces mêmes utilisateurs seront soit porter des lentilles, soit se faire rembourser leur commande auprès d’Apple. Apple précise bien que les cas de rejet concernent des personnes avec des valeurs de prisme incompatibles avec la fabrication des inserts…mais l’on constate pourtant que des utilisateurs avec des valeurs de prisme compatibles reçoivent pourtant une réponse négative de la part de Zeiss. C’est le cas d’un journaliste du site 9to5Mac, qui rapporte que sa prescription oculaire le rend inéligible au Vision Pro à moins de porter des lentilles adaptées.

I didn’t know about this site that people have suggested. It at least verifies the result was correct. https://t.co/t0C5qUyMMC pic.twitter.com/l2oDve37iF

— Zac Hall (@apollozac) February 14, 2024