Apple dispose de plusieurs laboratoires de recherche appliquée situés un peu partout dans le monde (USA, Allemagne, Corée du Sud, Japon, Chine, Israel), des labos destinés à améliorer les performances ou les capacités hardware d’un certain nombre de produits pommés. La firme de Cupertino vient d’annoncer l’expansion de son laboratoire de recherche appliquée basé à Shanghai (139 millions de dollars réinjectés). Apple précise que ce laboratoire a déjà activement participé à la création de « technologies » comme les coques en titane métal, le Face ID de l’iPhone 15 Pro, ou bien encore l’Apple Vision Pro.

La seconde annonce concerne la création d’un nouveau laboratoire à Shenzhen. Ce dernier aura aussi pour objectif d’approfondir les liens avec les fournisseurs locaux afin de gagner encore plus de temps entre la phase de prototype et le démarrage de la production de masse. En bref, la délocalisation « hors Chine » de la supply chain d’Apple, ce n’est visiblement pas encore totalement acté.

Le nouveau laboratoire de Shenzhen travaillera sur une très large gamme de produits, dont l’iPhone, l’iPad, l’Apple Vision Pro, etc. Ge Yue, VP Apple et directeur de la région Chine, s’est bien sûr réjoui de ce nouveau projet : « Cet investissement renforcera encore notre engagement et nous aidera à mieux fournir aux utilisateurs les meilleurs produits au monde. »