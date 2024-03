La série La dernière chose qu’il m’a dite avec Jennifer Garner va être de retour, avec Apple TV+ annonçant une saison 2. C’est un peu surprenant pour le coup, puisqu’il s’agissait au départ d’une minisérie. Et qui dit minisérie dit une seule saison.

La saison 2 de la série s’appuiera sur le prochain livre de Laura Dave qui verra le jour en 2025. Apple TV+ dit que le livre sortira un peu avant la saison 2 de la série, sans pour autant donner une date précise.

Le thriller dramatique suit Hannah Hall (jouée par Jennifer Garner), une femme qui doit forger une relation avec sa belle-fille de 16 ans, Bailey (jouée par Angourie Rice), afin de découvrir la vérité sur les raisons de la disparition mystérieuse de son mari. L’intégralité de la première saison de la série est disponible en streaming sur Apple TV+.

« La dernière chose qu’il m’a dite a rapidement été adorée par le public mondial et nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée de développer l’univers du roman à succès de Laura, aux côtés de cette incroyable équipe créative dirigée par Reese [Witherspoon] et Jennifer », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+. « La deuxième saison emmènera les téléspectateurs dans une aventure encore plus exaltante avec plus de mystères, de rebondissements et de retournements de situation à chaque coin de rue, et nous sommes impatients d’explorer le prochain chapitre pour ces personnages captivants ».