Ça y’est, vous avez fait votre choix, et c’est forcément un choix sans concession technologique, l’iPhone 15 Pro Max le plus grand des mobiles de la dernière gamme d’iPhone. Il ne reste plus qu’à se procurer le précieux sur l’une des multiples boutiques d’e-commerce disponibles sur la toile, mais pour cette fois, vous avez décidé de privilégier une boutique française (c’est très bien), le poids lourd de l’e-commerce Pixmania. Dans le monde en constante évolution de l’e-commerce, Pixmania est devenu une marketplace incontournable dans l’hexagone, se taillant une place singulière sur un marché numérique ultra compétitif. Et quand il s’agit d’acheter un iPhone 15 Pro Max, un appareil facturé dans le (très) haut du panier de l’offre mobile, c’est peu dire que Pixmania offre une palanquée d’avantages sur ses concurrents directs, ce qui est aussi un bon moyen de s’adapter aux besoins souvent changeants des consommateurs.

Un très vaste choix de produits électroniques

Bon, de votre côté rien ne change : vous êtes bien décidé à vous offrir ce superbe iPhone 15 Pro Max tellement à l’aise en enregistrement vidéo. Il y a malgré tout de fortes chances que votre regard se porte ailleurs une fois sur le site de Pixmania. La boutique en ligne propose en effet l’un des plus vastes choix d’appareils et d’accessoires électroniques dont on puisse rêver, des derniers gadgets high-tech aux appareils ménagers, objets et équipements sportifs connectés en passant par les ordinateurs, les consoles de jeux, et donc, les mobiles. Outre ce très vaste choix, Pixmania se distingue surtout par la grande variété de ses modalités d’achat… et de reprise.

Des modalités d’achats variées, avec possibilité de reprise

Achat sur 36 mois (ce qui n’est pas du luxe pour des produits aussi chers qu’un iPhone 15 Pro Max), promotions régulières, ventes flash, offres exclusives pour les membres, avec en sus une nouveauté dont ne se plaindra pas la planète, la double reprise. Ce système original, une pure exclusivité Pixmania, permet de revendre son ancien appareil (un iPhone 11 Pro par exemple) au moment de l’achat du nouveau mobile (l’iPhone 15 Pro Max de vos rêves), et mieux encore de retirer cette valeur de reprise directement des mensualités de votre achat. Les appareils renvoyés à Pixmania seront reconditionnés dans le laboratoire Français de l’entreprise. Un bel exemple d’économie circulaire.



Un SAV complet et facile d’accès

Ainsi, on trouve actuellement des iPhone 15 Pro Max chez Pixmania au prix plancher de 1309 euros, avec la possibilité d’acheter en plusieurs fois avec des mensualités d’une trentaine d’euros. Difficile de faire mieux, d’autant que tout ne s’arrête pas après l’achat : Pixmania propose une garantie de 24 mois ainsi qu’un support après-vente complet et un service client très facilement accessible par mail, téléphone voire chat en direct. La protection Pixcare propose en outre la réparation toutes casses, le remplacement de la batterie, la garantie étendue jusqu’à 3 ans et jusqu’à 80 euros d’accessoires de protection offerts (coque & verre inclu). Pixmania excelle aussi dans les options de livraison et propose l’expédition standard, express et écologique. Les partenariats que l’entreprise a passé avec des fournisseurs logistiques de confiance assure que les commandes sont livrées rapidement et en toute sécurité.

Le succès durable de Pixmania dans le paysage de l’e-commerce français peut donc être largement attribué à sa gamme de produits complète, à sa tarification compétitive, à sa plateforme conviviale, à son service client impeccable et à son service de livraison particulièrement fiable (n’en jetez plus !). Des critères et des bonnes cases à cocher lorsqu’on se décide enfin à acheter un iPhone 15 Pro Max (ou tout autre modèle d’iPhone d’ailleurs).

[Sponso]