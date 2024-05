Apple TV+ propose aujourd’hui le premier aperçu de la série Lady in the Lake avec Natalie Portman au casting. C’est aussi l’occasion de connaître la date de sortie de ce thriller noir.

Lorsque la disparition d’une jeune fille frappe la ville de Baltimore à l’occasion de Thanksgiving en 1966, les vies de deux femmes convergent vers une collision fatale. Maddie Schwartz (Natalie Portman) est une femme au foyer juive qui cherche à se débarrasser d’un passé secret et à se réinventer en tant que journaliste d’investigation, et Cleo Sherwood (Moses Ingram) est une mère de famille qui navigue dans les bas-fonds politiques de la ville noire de Baltimore tout en luttant pour subvenir aux besoins de sa famille. Leurs vies disparates semblent d’abord parallèles, mais lorsque Maddie devient obsédée par la mort mystérieuse de Cleo, un gouffre s’ouvre et met en danger tous ceux qui les entourent.

Outre Natalie Portman et Moses Ingram, le casting comprend Y’lan Noel, Brett Gelman, Byron Bowers, Noah Jupe, Josiah Cross, Mikey Madison et Pruitt Taylor Vince.

Lady in the Lake fera ses débuts sur Apple TV+ le 19 juillet. Il y aura deux épisodes à cette date. Les spectateurs retrouveront ensuite un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 23 août. Il y aura sept épisodes au total.

Apple TV+ indique qu’il s’agit d’une minisérie. Cela signifie qu’il y aura (normalement) qu’une seule saison.