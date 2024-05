La WWDC 2024, ce ne sera pas seulement la présentation d’iOS 18 et de ses merveilles dopées à l’Ia, mais aussi… de la musique ! « La WWDC24 est presque là ! Découvrez cette liste de lecture estivale pour vous préparer au plus grand événement de développement Apple de l’année » affirme avec enthousiasme le compte Apple Music sur X. 20 morceaux sont proposés pour une durée globale de 59 minutes, dont Million Dollar Baby de Tommy Richardson, Birds of Feather de Billie Eilish, Creatures in Heaven de Glass Animals, Fade Away de Clay ou bien encore Affection de Bullion. C’est globalement plutôt recherché (peut-être un poil trop d’ailleurs), mais il vaudra mieux poser le casque pour bien écouter les annonces de Tim Cook et de sa bande. Est-ce à dire tout de même que certains de ces morceaux seront bien audibles à la WWDC ? C’est possible

#WWDC24 is almost here! Check out this playlist of summer sounds to get ready for the biggest Apple developer event of the year. https://t.co/6BxZT3Ozau pic.twitter.com/uSHqq4clN3 — Apple Music (@AppleMusic) May 29, 2024

Les abonnés Apple Music pourront directement accéder à cette belle liste de morceaux, et les autres pourront toujours cliquer sur le lien et les trouver ailleurs si ça leur chante.