Apple annonce aujourd’hui que l’iPhone 5s est maintenant considéré comme un produit obsolète. Le groupe a mis à jour sa liste dédiée des appareils obsolètes et anciens.

Les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes et les centres de services ne peuvent pas commander de pièces pour les produits obsolètes.

Apple a annoncé l’iPhone 5s en 2013. Ce fut le premier smartphone de l’entreprise à embarquer le capteur d’empreintes Touch ID au niveau du bouton Home. Il proposait également l’A7, représentant ainsi le premier iPhone avec une puce 64 bits.

D’autre part, Apple annonce que l’iPod touch 6 est maintenant un produit ancien, tout comme l’iMac de 21,5 pouces sorti à la fin de 2015. Le fabricant a lancé son baladeur en 2015 et a stoppé la vente en 2022.

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Ici, les produits peuvent encore avoir le droit à des réparations, mais il faut comprendre que le stock de composants va être de plus en plus limité. Ils passeront ensuite au statut de produits obsolètes et connaîtront le même sort que l’iPhone 5s aujourd’hui.