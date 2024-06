On lui doit les icônes les plus célèbres d’Apple, dont celui du « bureau souriant » du Mac. Susan Kare est l’un des légendes des tous débuts d’Apple et du Macintosh, une figure presqu’aussi populaire chez les aficionados de la marque que Steve Jobs ou Steve Wozniak. Apple a de la mémoire et de la reconnaissance : le travail de Susan Kare est honoré via de nouveaux fonds d’écrans disponibles pour macOS Sequoia. L’un de ces fonds d’écran baptisé Macintosh dévoile les célèbres icônes du tout premier Macintosh de 1984. Ces icônes, initialement affichés en 32 x 32 pixels occupent désormais tout l’écran et apparaissent depuis les bords de l’image.

Susan Kare dans les années 80, devant un Macintosh

On distingue l’icône d’une disquette (parfois avec un point d’interrogation dessus, ce qui signifiait que la disquette n’était pas reconnue par le Mac), la fameuse roue de travail, les boutons de volume, etc. Des dizaines d’icônes passent ainsi sur le fond d’écran tandis que le célèbre texte de Steve Jobs pour la publicité du Macintosh s’affiche à intervalles réguliers. A noter que ce wallpaper est proposé en 8 teintes différentes (gris, vert, jaune, orange, etc.).

Ces fonds d’écran sont aussi proposés en économiseurs, de quoi se rappeler quotidiennement tout le génie de cette brillante designer âgée aujourd’hui de 70 ans.