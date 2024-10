Si vous êtes a la recherche d’une nouvel iPad, de nombreux boutiques en ligne proposent l’iPad 10 en promotion. On trouve l’iPad 10 à 349€ dans sa version 64 Go chez Amazon Italie au lieu de 409€ chez Apple, soit une réduction de 15% (son meilleur prix actuellement). Chez Amazon France la tablette est à un prix un peu moins levé que chez Apple, à 399€.

Les atouts de l’iPad 10e génération

La 10e génération de l’iPad apporte plusieurs améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs :

Écran Liquid Retina de 10,9 pouces : Profitez d'une expérience visuelle immersive avec des couleurs éclatantes et des détails précis.

Puce A14 Bionic : La même puce que l'on retrouve dans l'iPhone 12, offrant des performances correctes (mais pas assez pour Apple intelligence).

Port USB-C : Une connectivité universelle pour charger votre appareil et connecter divers accessoires plus facilement.

Touch ID intégré : Situé sur le bouton supérieur, il permet un déverrouillage rapide et sécurisé de votre tablette.

Appareil photo arrière de 12 mégapixels

Caméra frontale ultra grand-angle de 12 mégapixels

Compatibilité et accessoires

Apple Pencil (1re génération) (89€ sur Amazon): Transformez votre iPad en bloc-notes ou en toile pour dessiner, prendre des notes ou annoter des documents.

Magic Keyboard Folio (299€ sur Amazon ): Ajoutez un clavier complet avec trackpad pour une expérience similaire à celle d'un ordinateur portable, idéal pour la productivité en déplacement.

Pourquoi craquer pour l’iPad 10 maintenant ?

C’est le moment idéal pour investir dans l’iPad 10. Non seulement vous bénéficiez d’une remise significative, mais vous acquérez également une tablette performante et durable qui restera pertinente pendant plusieurs années. Que ce soit pour le travail, les études ou le divertissement, l’iPad 10 est un choix judicieux qui allie performance correctes et polyvalence à un cout raisonnable. En revanche si vous souhaitez utiliser les fonctions Apple Intelligence, nous vous conseillons d’attendre l’iPad 11.