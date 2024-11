Durant la semaine du BlackFriday, la marque Ugreen, que l’on ne présente plus, fait de belles promotion sur ses produits. Ses chargeurs, cables USB-C et autres accessoires bénéficient d’une réduction de minimum 15%. Voici une sélection de produits qui pourraient vous intéresser :

Chargeur à induction pliable MagFlow 2 en 1 Qi2 compatible Magsafe



Le UGREEN MagFlow 2 en 1 Qi2 est un chargeur sans fil polyvalent conçu pour recharger simultanément un iPhone et des AirPods. Certifié Qi2, il offre une charge rapide jusqu’à 15W pour les iPhones compatibles et un design pliable idéal pour une utilisation à domicile ou en déplacement. Grâce à ses protections intégrées contre les surtensions et les surchauffes, il garantit une charge sécurisée et efficace de vos appareils.

Le Magflow 2 en 1 QI2 est en ce moment à 33,82€ sur Amazon et Si vous preferez uniquement la version compatible QI de première génération, le prix est de 26,59€ au lieu de 39,99€

Chargeur Nexode 65w Power Delivery (2 port USB-C + 1 USB-A) avec technologie GaN II:

Le chargeur Nexode 65w GaN II avec ces 3 ports USB (2 USB-C + 1 USB-A) prend en charge plusieurs protocoles de charges comme comme Power Delivery 3.0, PPS, QC 4+/ 3.0 et SCP pour pouvoir reharcher rapidement votre smartphone tabelette et même un MacBook. Ce chargeur USB C offre une charge maximale de 65W, c’est suffisant pour charger votre MacBook Pro 13 Pouces à pleine vitesse. La puissance sera distribuée entre les 3 ports pour assurer une meilleure charge lorsque vous connectez plusieurs appareils.



Le Ugreen Nexode 65W est proposé en ce moment à 23,99€ au lieu de 39,99€ sur Amazon

Batterie Externe Magnétique sans Fil 10000mAh compatible Magsafe



La UGREEN Nexode Batterie Externe Magnétique 10000mAh est une solution de charge portable idéale pour les utilisateurs d’iPhone. Grâce à sa capacité de 10 000 mAh, elle offre une autonomie prolongée, permettant de recharger jusqu’à deux fois un iPhone récent. Son système magnétique garantit une fixation stable au dos des appareils compatibles, pour une charge sans fil pratique et efficace. Dotée d’un port USB-C, elle propose également une charge rapide filaire de 20W, s’adaptant parfaitement aux besoins de mobilité et de performance. Compacte et élégante, cette batterie s’impose comme un accessoire incontournable pour rester connecté partout.

Elle est disponible en ce moment à 29,99€ au lieu de 49,99€ sur Amazon

Batterie Externe Magnétique Nexode 20000mAh



La UGREEN Nexode Batterie Externe 20000mAh 130W est une solution de charge ultra-puissante et polyvalente, conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Avec une capacité impressionnante de 20 000 mAh, elle peut recharger des appareils comme des MacBooks, des iPhones ou des tablettes à plusieurs reprises. Ses trois ports (deux USB-C et un USB-A) permettent de charger jusqu’à trois appareils simultanément, avec une puissance maximale de 100W pour une charge rapide et efficace. Équipée d’un écran numérique intelligent, elle offre une visibilité claire du niveau de batterie et des données de charge. Compacte et robuste, cette batterie est le compagnon idéal pour les déplacements professionnels ou les longues journées de travail.

La batteries est disponible au prix de 59,99€ au lieu de 94,99€ sur @Amazon

Revodok Pro 106 : un h ub USB-C 6 en 1

Le Hub USB-C Revodok Pro 106 de UGREEN est doté d’un port HDMI 4K,1 port PD 100W charge, 2 ports USB-C 10Gbps, 2 ports USB-A 10Gbps. Il est proposé en ce moment à 13,99€ au lieu de 19,99€.

Boîtier M.2 SSD NVMe USB 3.2 Gen 2

Dernière promotion intéressante que nous vous avons déniché pour vous, le boîtier pour SSD NVME USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) au format M.2. Il est vendu à 17,49€ au lieu de 24,99€.



[Sponso]