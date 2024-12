La mise à jour iOS 18.2, disponible depuis quelques jours, permet de retrouver la barre de volume sur l’écran verrouillé de l’iPhone, et ce de manière permanente. Apple avait décidé de la retirer avec iOS 16, mais elle est maintenant de retour. Il faut toutefois l’activer manuellement.

Comment activer la barre de volume sur l’écran verrouillé de l’iPhone

Assurez-vous d’abord d’avoir installé iOS 18.2 sur votre iPhone (ou iPadOS 18.2 si vous utilisez un iPad). Une fois que c’est fait, rendez-vous Réglages > Accessibilité > Audio et visuel. Ici, activez l’option « Toujours afficher le contrôle de volume ».

Désormais, vous pouvez lancer la lecture d’une musique ou d’un autre contenu, et vous constaterez que la barre de volume est directement accessible l’écran verrouillé de votre iPhone. Vous pouvez ainsi faire les ajustements précis que vous voulez avec votre doigt. Il n’est plus nécessaire d’utiliser les boutons de volume physiques (bien que cela reste possible, bien sûr).

Pour rappel, iOS 18.2 a ajouté d’autres nouveautés, notamment au niveau d’Apple Intelligence avec l’intégration de ChatGPT, Genmoji pour générer des emojis, Image Playground pour générer des images ou encore l’intelligence visuelle (sur les iPhone 16). Mais ce n’est pas encore disponible dans les pays de l’Union européenne. Il faudra attendre avril 2025 pour avoir l’IA en France et dans les pays voisins.

Outre Apple Intelligence, l’application Photos s’améliore par rapport à iOS 18, le RCS est disponible pour les clients de Bouygues Telecom et Free Mobile, et plus encore. Toutes les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.