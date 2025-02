Le printemps arrive, c’est le moment idéal pour faire un grand ménage, et cela inclut aussi votre Mac ! Pour vous aider dans cette tâche, rien de tel qu’un outil performant comme Mac Washing Machine X9, un logiciel phare de la suite Intego.

Même si les Mac sont réputés pour leur fiabilité et nécessitent peu d’entretien, ils peuvent malgré tout ralentir avec le temps en raison de fichiers inutiles qui s’accumulent. Si votre Mac commence à perdre en réactivité, c’est peut-être le moment d’opter pour une solution efficace qui vous permettra de lui redonner un coup de boost.

Avec Mac Washing Machine X9, vous pouvez facilement supprimer les fichiers superflus, détecter et effacer les doublons ou encore mieux organiser vos fichiers. En ce moment, il est disponible à un prix réduit de 19,99 € au lieu de 49,99 €, une occasion à ne pas manquer !

Dites adieu aux fichiers inutiles

Votre Mac regorge probablement de fichiers qui n’ont plus d’utilité. Il peut s’agir de caches obsolètes, de fichiers linguistiques inutilisés ou d’autres éléments encombrants. Plutôt que de les laisser ralentir votre appareil, Mac Washing Machine X9 se charge de les identifier et de les supprimer automatiquement, améliorant ainsi les performances de votre ordinateur.

Éliminez les fichiers en double

Saviez-vous que votre Mac contient certainement de nombreux fichiers en double ? Sans le savoir, vous stockez peut-être plusieurs fois les mêmes documents, photos ou vidéos, ce qui prend inutilement de l’espace sur votre disque dur.

Mac Washing Machine X9 détecte ces doublons et vous permet de les supprimer en un seul clic, libérant ainsi de l’espace pour les fichiers vraiment importants.

Mettez de l’ordre dans vos dossiers

Si votre Mac commence à ressembler à un vrai chaos numérique, Mac Washing Machine X9 peut vous aider à y voir plus clair en organisant automatiquement vos fichiers. Il classe vos documents dans des dossiers adaptés et vous indique quelles applications sont les plus ou les moins utilisées, vous permettant ainsi d’optimiser votre Dock selon vos besoins.

Un logiciel performant à prix réduit

Actuellement, Mac Washing Machine X9 est proposé à un tarif exceptionnel de 19,99 € pour la première année au lieu de 49,99 €, soit deux fois moins cher que CleanMyMac.

Compatible avec Mac OS X 10.13 jusqu’à macOS Sequoia ainsi qu’avec les Macs équipés de la puce M2, ce logiciel bénéficie d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Pour une protection encore plus complète, vous pouvez opter pour le pack Intego Mac Premium Bundle qui inclut, en plus de Washing Machine, un antivirus performant (VirusBarrier), un pare-feu, un VPN, une solution de sauvegarde et un contrôle parental, le tout pour seulement 34,99€

Ne manquez pas cette offre et redonnez un coup de fraîcheur à votre Mac dès maintenant !

👉Mac Washing Machine est à 19,99 €, j’en profite !

[Sponso]