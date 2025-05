Le pico-mac-nano est une réplique miniature mais entièrement fonctionnelle du Macintosh 128K original, conçue par 1-bit rainbow, un site spécialisé dans les pièces « vintage » pour produits Apple. Logé dans un minuscule boîtier imprimé en 3D, l’appareil intègre un microcontrôleur Raspberry Pi Pico et un écran LCD de 2 pouces, et fonctionne grâce à une version émulée du système d’exploitation classique du Macintosh. Malgré sa taille réduite, le nano-Macintosh prend en charge les claviers et souris USB via un câble répartiteur, ce qui en fait un véritable appareil utilisable et non un simple gadget (enfin, si l’on veut étant donné la taille minuscule de l’écran).

Vendu au prix de 56 Livres (soit 67 euros), le pico-mac-nano a rapidement été en rupture de stock après avoir été mis en lumière par des ou sites blogs technologiques. Fort heureusement pour les amateurs de bizarreries technologiques, 1-bit rainbow prévoit un réapprovisionnement dans un avenir proche (Il est possible de s’inscrire par e-mail pour être informé). Pour les passionnés de bricolage, le code source et les fichiers du boîtier imprimable en 3D sont disponibles gratuitement sur GitHub, permettant à tout un chacun (un minimum doué de ses 10 doigts) de fabriquer son propre exemplaire. Le créateur, Nick Gillard, a également partagé davantage de détails sur le projet dans cet article de blog.