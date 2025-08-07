Une mise à jour du site Apple précise que le toit de l’Apple Park Visitor Center sera temporairement fermé jusqu’au 1er septembre en raison de travaux d’« améliorations » (dont la nature précise n’a pas été spécifiée). Habituellement accessible par escalier ou ascenseur, cette terrasse offre une vue partielle sur le campus Apple Par, et propose aussi des installations pour s’asseoir ainsi que des toilettes. A noter que c’est la toute première fois que cette partie du Centre Visiteurs est inaccessible au public.

Malgré cette fermeture temporaire, les visiteurs de Apple Park Visitor Center peuvent toujours profiter d’autres « attractions », soit découvrir les derniers produits Apple, acheter des articles de la marque, prendre un café au « Caffè Macs », observer la maquette 3D de l’Apple Park, participer aux ateliers gratuits « Today at Apple », voir des démonstrations XR (avec leur iPhone) ou bien encore visiter l’installation artistique publique voisine intitulée « Mirage ». de quoi faire donc… Inauguré en novembre 2017, Le Visitor Center reste une destination phare pour les fans de la marque, d’autant qu’il s’agit de l’unique bâtiment de l’Apple Park entièrement ouvert au public.