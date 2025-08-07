Apple prévoirait de lancer ses premiers MacBook Pro équipés d’écrans OLED à la fin de l’année 2026 si l’on en croit des sources sud-coréennes. Samsung Display serait le fournisseur exclusif de ces écrans grâce à son investissement massif dans les lignes de production OLED de génération 8.6 adaptées aux grands formats (comme les ordinateurs portables). Cette technologie promet en outre des économies d’énergie, un meilleur rendement de production et des coûts réduits, autant de particularités qui répondraient parfaitement à la demande d’Apple. a noter que des rumeurs antérieures avaient déjà évoqué l’arrivée d’écrans OLED sur les MacBook Pro avant une généralisation de ces écrans aux MacBook Air.

Cette transition du mini-LED vers l’OLED apporterait aux MacBook Pro des avantages significatifs, soit des noirs plus profonds, une meilleure luminosité, un contraste accru, une efficacité énergétique améliorée, et même potentiellement une autonomie prolongée. Elle pourrait également coïncider avec un nouveau design majeur de la gamme, le premier depuis 2021, avec des MacBook Pro plus fins sans aucun sacrifice sur l’autonomie et les performances. Des incertitudes persistent néanmoins concernant la date exacte de lancement : si Apple reporte les Mac M5 à 2026, les modèles OLED pourraient alors glisser à 2027, sauf si une version M6 est prévue en parallèle à la fin 2026.