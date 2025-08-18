Apple a proposé iOS 18.6.1 il y a quelques jours et il faut bientôt s’attendre à une la mise à jour iOS 18.6.2. En effet, cette nouvelle version pour iPhone fait déjà parler d’elle.

Disponibilité imminente pour iOS 18.6.2

Un compte X (ex-Twitter) privé, qui a souvent de bonnes informations concernant les mises à jour à venir en ce qui concerne Apple, révèle qu’iOS 18.6.2 existe. Cette version a pour numéro de build 22G100. À titre de comparaison, iOS 18.6.1 a pour numéro de build 22G90.

Il n’y a malheureusement pas d’informations concernant les changements d’iOS 18.6.2. Mais il est fort probable que cette mise à jour se focalise sur des corrections de bugs et potentiellement boucher des failles de sécurité. Il serait étonnant qu’Apple propose de réelles nouveautés. Le fabricant préfère miser sur iOS 26, qui est actuellement disponible en bêta auprès des développeurs et testeurs publics.

Quelle sera la date de sortie pour iOS 18.6.2 ? En général, la disponibilité se fait rapidement après la fuite par le compte privé sur X. On peut donc imaginer qu’elle arrivera cette semaine ou éventuellement la semaine prochaine.

Pour rappel, iOS 18.6.1 a surtout été une mise à jour intéressante pour les Américains. En effet, elle a réactivé la fonction d’oxygène sanguin au niveau de l’Apple Watch, aux côtés de watchOS 11.6.1. Mais il se trouve que cette fonction était uniquement coupée aux États-Unis à cause d’un procès autour d’une supposée violation de brevet. Elle était toujours active dans le reste du monde, donc cette mise à jour fut « inutile » pour les non-Américains.